İkisinin de hasreti bitmedi

Ligde henüz galibiyeti olmayan Kayserispor, sadece ilk hafta üç puan alan Gaziantep FK ile evinde yenişemedi: 2-2. Konuk kırmızısiyahlılar 22. dakikada Okereke ile öne geçerken hemen ardından Boa Morte ile ağları sarsan sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Gaziantep FK, 45+1'de Kozlowski ile bir kere daha skor üstünlüğünü yakaladı. 57. dakikada Cardoso, maçın skorunu ilan eden vuruşu yaptı: 2-2
. Bu sonucun ardından Kayserispor 3 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 5 puanda kaldı. 4 yenilgisi, 3 beraberliği ve 1 galibiyeti olan Gaziantep FK'nın ise 6 puanı var.