ASKF’den Ertuğrul Doğan’a teşekkür mesajı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından bordo-mavili takıma destekler de gelmeye devam ediyor. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Kurt, Trabzonspor'u desteklediklerini ifade ederek memnuniyetleri iletti. İşte o açıklama...

ASKF Başkanı Zeki Kurt: Trabzon Şehrinin ve hepimizin gözbebeği Trabzonspor'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Yapılan finansal hamleleri takdirle izlerken ,Başkanımız Sn.Ertuğrul Doğan 'ın "Borçsuz Trabzonspor" vaadiyle heyecanlanıyor ve gururlanıyoruz. Amatör kulüplerimize yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı, Amatör Spor Kulüpleri Fedrasyonu (ASKF) olarak Sn.Ertuğrul Doğan'ı destekliyor ve yeni dönemde de yanında olduğumuzu memnuniyetle ifade ediyoruz.