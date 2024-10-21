Aslan payı Okan Buruk’un

Galatasaray'ın başında çıktığı 83 Süper Lig maçında 69 galibiyet gören teknik direktör Okan Buruk, yakaladığı 2,59 puan ortalamasıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 51. yaş gününde Antalya'da farklı skorla hediyesini alan deneyimli çalıştırıcı, yıldızlarla dolu kadroyu kusursuz yönetmesiyle liderlik dersi veriyor.
Mauro İcardi başta olmak üzere birçok süper star, kazanılan kupaların ve derbi zaferlerinin ardından hocalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Yeni transfer Osimhen'in "Baba"
yakıştırmasında bulunduğu deneyimli teknik adam için Torreira, "Onunla ölüme kadar"
ifadesini kullandı. Kaptan Fernando Muslera da Antalya'da galibiyet üçlüsünü takımla birlikte çektirmek isteyen hocası Okan Buruk'u tek başına taraftarla bıraktı ve bir anlamda "Bu başarı senin"
mesajını yolladı.