Aslan payı Okan Buruk’un

Galatasaray'ın başında çıktığı 83 Süper Lig maçında 69 galibiyet gören teknik direktör Okan Buruk, yakaladığı 2,59 puan ortalamasıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı.Mauro İcardi başta olmak üzere birçok süper star, kazanılan kupaların ve derbi zaferlerinin ardından hocalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Yeni transfer Osimhen'inyakıştırmasında bulunduğu deneyimli teknik adam için Torreira,ifadesini kullandı. Kaptan Fernando Muslera da Antalya'da galibiyet üçlüsünü takımla birlikte çektirmekmesajını yolladı.