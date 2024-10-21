Bazı takıma bu fauldür!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor'un ikinci golünde faul kararı olması gerektiğini söyledi. Kendileri için kötü bir gece olduğunu belirten ve çabuk toparlanacaklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı,diyerek hakeme eleştirilerini sıraladı."Şimdiden 7 puan kaybettik" diyerek de öz eleştiri yapan Mourinho, şöyle devam etti: "Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Oyuncular saha içinde hatalar yapıyor. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol kendi aramızda konuştuğumuz, çalıştığımız bir goldü. 2-1 sonrası iki net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Szymanski'nin şutunu gol diye düşündüm. En Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. 2-2 bizim için üzücü bir sonuç.Mourinho basın toplantısında kendisine yöneltilensorusuna tepki gösterdi. Portekizli hoca şu ifadeleri kullandı: "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Aslında şuna şaşırdım diyebilirim.Neden Tadic oynuyor, çünkü benim için takımın en iyisi. 'Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor' gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum.Maçtan önce bana sordular, 'Kostic'i sol bekte bekliyor taraftarlar' diye. Bu sefer Djiku oynadı, Levent niye oynamadı? Bunları açıklaması benim için zor.Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz bana."Kasıkbölgesinden sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Sarılacivertlilerin 15 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak geçtiğimiz sezondan bu yana eleştirilerin odağındaki isim olan deneyimli futbolcunun,Bu sezon ligde ilk 11'de yer bulamayan ve Rize karşısında 13, G.Saray mücadelesinde 11 dakika süre bulan Cengiz skor katkısı veremedi.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından şöyle konuştu: "2-1 öne geçtikten sonra kalecinin oyunu geciktirmesi, Dzeko'nun çıkarken tavırları falan,Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre."