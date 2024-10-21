Bazı takıma bu fauldür!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor'un ikinci golünde faul kararı olması gerektiğini söyledi. Kendileri için kötü bir gece olduğunu belirten ve çabuk toparlanacaklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Yediğimiz ikinci gol bazı takımlar için faul oluyor ama bizde faul olmadı. Arkadan itme var. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek gol mü göreceğiz"
diyerek hakeme eleştirilerini sıraladı.
ÇOK ŞEY SÖYLERİM AMA SÖYLEMİYORUM
"Şimdiden 7 puan kaybettik" diyerek de öz eleştiri yapan Mourinho, şöyle devam etti: "Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Oyuncular saha içinde hatalar yapıyor. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol kendi aramızda konuştuğumuz, çalıştığımız bir goldü. 2-1 sonrası iki net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Szymanski'nin şutunu gol diye düşündüm. En Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. 2-2 bizim için üzücü bir sonuç. Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. 7 puan kaybettik, ama nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Alabildiğimiz kadar puan toplamalıyız."
'NİYE OYNAMIYOR' DİYE AĞLIYORSUNUZ!
Mourinho basın toplantısında kendisine yöneltilen "Oosterwolde çıkınca neden Levent Mercan oyuna girmedi"
sorusuna tepki gösterdi. Portekizli hoca şu ifadeleri kullandı: "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Aslında şuna şaşırdım diyebilirim. Neden kaleci İrfan Can Eğribayat oynamıyor? Niye Cenk Tosun oynamıyor? Bu isimleri de saymanızı beklerdim.
Neden Tadic oynuyor, çünkü benim için takımın en iyisi. 'Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor' gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu.
Maçtan önce bana sordular, 'Kostic'i sol bekte bekliyor taraftarlar' diye. Bu sefer Djiku oynadı, Levent niye oynamadı? Bunları açıklaması benim için zor. İrfan kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz, neden İrfan oynamıyor...
Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz bana."
CENGİZ ÜNDER 1 AY YOK
Kasık
bölgesinden sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Sarılacivertlilerin 15 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak geçtiğimiz sezondan bu yana eleştirilerin odağındaki isim olan deneyimli futbolcunun, kasım ayındaki milli maç arasında takıma dönmesi bekleniyor.
Bu sezon ligde ilk 11'de yer bulamayan ve Rize karşısında 13, G.Saray mücadelesinde 11 dakika süre bulan Cengiz skor katkısı veremedi.
SAMSUN'DAN PENALTI TEPKİSİ
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından şöyle konuştu: "2-1 öne geçtikten sonra kalecinin oyunu geciktirmesi, Dzeko'nun çıkarken tavırları falan, F.Bahçe 2-1 galibiyetle ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı hissetti.
Soner'in son dakikada şutu kaleyi tutsa 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi bize göre."