BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih geri döndü, penaltıyı aldı

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un başlangıç kadrosunda fazla şans tanımadığı için eleştirildiği Semih Kılıçsoy, ligde 5, toplamda ise 7 maç sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Dün, Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı yaptıran 19 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.

Semih, 11'de oynadığı 5 maçta da 90 dakikayı görmedi ve hocası tarafından oyundan alındı. Konyaspor karşısında 26 kez topla buluşan genç yetenek, 15 pasın 13'ünde isabet sağlayıp, yüzde 87 başarı oranı tutturdu. 1 şut denemesinde isabet sağlayamazken 6 top kaybı yaptı, 2 defa da adam kaçırdı. Ayrıca 10 ikili mücadelenin 1'ini kazanabildi.