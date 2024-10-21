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Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:03

Galatasaray'dan, Antalyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, Antalyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip Lucas Torreira'nın sarı kart pozisyonu, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği an ve Victor Osimhen'in gol pozisyonunun yer aldığı paylaşımında, 'Ne algıyla; ne de yaka paça...İyileri durduramazlar!' ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan, Antalyaspor maçı sonrası Fenerbahçe’ye gönderme!

Dün akşam deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, Antalyaspor maçıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'İYİLERİ DURDURAMAZLAR'

Sarı-kırmızılılar, mücadelede Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve Victor Osimhen'in gol pozisyonlarını paylaştı. Galatasaray, bu paylaşımına, "Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Galatasaray'dan, Antalyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
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