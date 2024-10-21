Giovanni van Bronckhorst’un babasından Beşiktaş’ın atmosferine övgü!

Giovanni van Bronckhorst'un ailesi Türkiye'ye geldi ve Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.Hollandalı teknik adamın babası Victor van Bronckhorst, Beşiktaş ve atmosfer ile ilgili KRT Futbol'a yaptığı açıklamada, "Daha önce büyük atmosferlerde bulundum; Arsenal, Barcelona, başka yerler olabilir ama Beşiktaş'ın ve Türk insanının özelliği çok daha değişik. Buradaki atmosfer dünyanın hiçbir yerinde yok." ifadelerini kullandı.Oğlu Giovanni van Bronckhorst'u başarılı bulup bulmadığı sorulan baba Victor van Bronckhorst, "Bunu ona sormanız daha iyi olur. Ben bir baba olarak fazla bir cevap veremem." diye konuştu. (SporX)