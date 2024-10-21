Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İki şok birden!
Giriş Tarihi: 21.10.2024

İki şok birden!

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde sakatlandı, Fred de cezalı duruma düştü

İki şok birden!
F.Bahçe dün Samsunspor deplasmanında hem iki puan hem de iki oyuncusunu kaybetti. Müsabakanın 40. dakikasında sarı kart gören Fred cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler bu sezon Fred'in yokluğunda Lille ile oynanan ilk maçı kaybetmiş, rövanşta da penaltılarla mağlup olarak elenmişti. Ligde de Göztepe ile berabere kalmıştı. Diğer kötü haber de Jayden Oosterwolde'den geldi. Mücadelenin 76. dakikasında bir pozisyonda acı içinde yerde kalan ve yerini Samet'e bırakan Hollandalı futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği öğrenildi. Oosterwolde'nin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
İki şok birden!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA