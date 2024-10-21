İki şok birden!

F.Bahçe dün Samsunspor deplasmanında hem iki puan hem de iki oyuncusunu kaybetti. Müsabakanın 40. dakikasında sarı kart gören Fred cezalı duruma düştü.Sarı-lacivertliler bu sezon Fred'in yokluğunda Lille ile oynanan ilk maçı kaybetmiş, rövanşta da penaltılarla mağlup olarak elenmişti. Ligde de Göztepe ile berabere kalmıştı. Diğer kötü haber de Jayden Oosterwolde'den geldi. Mücadelenin 76. dakikasında bir pozisyonda acı içinde yerde kalan ve yerini Samet'e bırakanOosterwolde'nin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.