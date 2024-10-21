Rekorlar için çalışmıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.dile getiren Hollandalı hoca, "Kırmızı formayla çıktık. Stadyum kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Toshack'tan bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör olduğunun hatırlatılması üzerine de "Rekorlar güzel ve önemli. Ancak bunun için çalışmıyoruz… Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum" cevabını verdi. Van Bronckhorst, son olarak sakatlığı bulunanMaça sağ kanatta başlayıp, Semih'in oyundan alınmasının ardından sola geçen Ernest Muçi,diye konuştu.Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Lyon, dün Fransa Ligue 1'de Le Havre'yi 4-0 mağlup etti.