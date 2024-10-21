Rekorlar için çalışmıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmanın özel bir atmosferde oynandığını
dile getiren Hollandalı hoca, "Kırmızı formayla çıktık. Stadyum kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Toshack'tan bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör olduğunun hatırlatılması üzerine de "Rekorlar güzel ve önemli. Ancak bunun için çalışmıyoruz… Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum" cevabını verdi. Van Bronckhorst, son olarak sakatlığı bulunan Milot Rashica'nın Lyon'a karşı forma giymeyeceğini sözlerine ekledi.
MUÇİ: SAĞ-SOL FARK ETMEZ
Maça sağ kanatta başlayıp, Semih'in oyundan alınmasının ardından sola geçen Ernest Muçi, "Benim için nerede oynadığımın önemli yok. Hocamızın kararı ne olursa olsun, takımın kazanması adına sahada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Şimdi sırada Lyon ve Galatasaray maçları var. İkisini de kazanmak istiyoruz"
diye konuştu.
LYON FARK ATTI
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Lyon, dün Fransa Ligue 1'de Le Havre'yi 4-0 mağlup etti.