Samsun’da gemileri battı

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic, takımını sırtlıyor… 20 Kasım'da 36 yaşına girecek tecrübeli oyuncu dün ilk golü atarken, ikinci golün de asistini verdi. Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçın 5'inde 5 gol-4 asistlik katkı sağlayan Tadic, bu süreçte sadece Galatasaray derbisini boş geçti. F.Bahçe'nin kaptanı, sarı-lacivertli formayla 70 maçta 22 gol-21 asiste ulaştı. Ancak bu çabası galibiyete yetmedi. Maçtan sonra "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Benim için performansım değil takımın yaptığı önemli. Sonuç ortada" dedi.Maçın bitimiyle F.Bahçe'ye gönül verenlerin hedefinde teknik direktör Jose Mourinho vardı. İstifa sesleri yükselirken yapılan yorumlardan öne çıkanlar şöyleydi: "Ali Koç'un yönetiminde hiçbir teknik direktör başarılı olamaz.", "Ekim ayında şampiyonluğa havlu attın.", "Fenerbahçe gözümüzün önünde günden güne eriyor.", "İki kilo baklava alıp İsmail Kartal'dan özür dileyin ve onu getirin. Mourinho'nun Fenerbahçe umurunda değil.", "Mourinho ile bu iş olmayacak anladık.", "Yine biz hüsran var anlaşıldı. Daha 9. haftada Galatasaray'la puan farkı aldı başını gitti. Kapanır mı bu fark."Mourinho'nun tercihleri sosyal medyada F.Bahçe taraftarını çileden çıkardı. Osayi'nin kadroya alınmamasına tepki gösteren sarı-lacivertli futbolseverler, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası asıl mevkii sol bek olan Levent yerine Samet'in oyuna alınmasına ve hem İrfan Can hem de Maximin'in kulübede başlamasına sitem etti.Fenerbahçe, Opta'nın Süper Lig'de detaylı veri tutmaya başladığı 2014/15'ten bu yana en düşük topla oynama yüzdesinde kaldığı sezonu yaşıyor (49.9). Geçtiğimiz yıllarda düşük yüzdede kaldığı bazı sezonlar şöyle: 2016-17 (53.5), 2018-19 (55.1), 2020-21 (55.2), 2021-22 (55.5).Samsunspor, teknik direktörü Reis'le süper bir çıkışa geçti. Bu sezon sadece Beşiktaş ve Konyaspor'a kaybeden kırmızı-beyazlılar 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son 4 karşılaşmasını (Başakşehir, Rize, Göztepe, A.Demir) kazanan Samsunspor, Fenerbahçe'den de puan alırken yenilmezlik serisini 5'e çıkardı. Puan cetvelinde Galıatasaray ve Beşiktaş'ın ardında 3. sırada.Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 1 puan için "F.Bahçe gibi bir takıma karşı oynayıp, iki kez geriden gelmek doğru işler yaptığınızı gösterir" yorumunu yaptı. 19 puan toplayan ekip 9. haftalar itibarıyla en yüksek puana ulaştığı sezonu yaşıyor.