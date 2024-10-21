TRABZONSPOR HABERLERİ: Visca atar, Fırtına coşar

Ligin bu sezon flaş takımlarından Başakşehir'i uzatmalarda yenerek yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapan Trabzonspor'da Edin Visca, golüyle can verdi. Türkiye'deki 99'uncu golünü kaydeden 34 yaşındaki usta futbolcu, Bordo-Mavili formayla 17'nci kez ağları havalandırdı.

Trabzonspor, geldiği günden beri her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Visca'nın gol attığı 16 maçın 14'ünden sahadan zaferle çıkarken sadece 2 karşılaşmadan (Başakşehir: 3-1, Hatay: 2-1) boynu bükük ayrıldı. Böylece bordo-mavili oyuncu, %87.5'lik kazandırma değeri tutturdu. Boşnak futbolcu, ligde takımına 21 puan aldırmasının yanı sıra Türkiye Kupası'nda ise iki yarı final, bir de final vizesi getirmeyi başarmıştı.

169 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 maçta da mağlup olmadı. En son geçtiğimiz sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a (3-1) kaybeden bordo-mavililer, 169 gündür Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon 35. haftadaki Samsun sınavının ardından çıktığı 3 maçı da galibiyetle kapatan Trabzonspor, 2024-25'te 8 hafta sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fırtına'nın iç sahadaki namağlup süreci ise 191 güne ulaştı.