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Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:44

Yunus Akgün'ün paylaşımı kriz çıkarttı! Beşiktaş'ın yanıtı gecikmedi

Galatasaraylı milli yıldız Yunus Akgün'ün Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım krize neden oldu. Siyah beyazlı taraftarlar duruma tepki gösterirken Beşiktaş'tan ise yanıt gecikmedi.

Yunus Akgün’ün paylaşımı kriz çıkarttı! Beşiktaş’ın yanıtı gecikmedi

Trendyol Süper Lig'de 10. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaraylı Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi gündeme damga vurdu.

Yunus Akgün'ün yaptığı paylaşımda arka planda yer alan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Yunus Akgün'ün bu paylaşımı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan oyuncuya tepki gösterirken, TFF'ye çağrıda bulunarak Yunus Akgün'e yönelik yaptırım uygulanmasını talep ettiler.

YANIT GECİKMEDİ

Beşiktaş, Yunus Akgün'ün paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Siyah beyazlı kulüp, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü paylaşarak Yunus Akgün'e mesaj verdiği belirtildi.

YUNUS AKGÜN MÜZİĞİ KALDIRDI

Galatasaraylı genç yetenek Yunus Akgün, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ilgili arka plan müziğini değiştirdi. Sarı kırmızılı yönetimden ise konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Yunus Akgün'ün paylaşımı kriz çıkarttı! Beşiktaş'ın yanıtı gecikmedi
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