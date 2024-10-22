Antalyaspor’da Alex de Souza gelişmesi! Kritik toplantı

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Antalyaspor'da Alex de Souza'nın koltuğu sallanıyor. Sezona iyi başlayamayan Akdeniz ekibinde, Brezilyalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması gündemde.

Sezonun ilk 5 haftasında Antalyaspor, sahasında oynadığı 3 maçın 2'sini kazanırken 1 karşılaşma da beraberlikle sona ermişti. Akdeniz ekibi, bu süreçte deplasmanda ise Beşiktaş ve Başakşehir gibi güçlü rakiplere kaybetmişti. Sonrasındaki 4 hafta ise Antalyaspor için iyi gitmedi. Rakibinin 77. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Antalyaspor, son 3 haftayı ise yenilgiyle kapattı. İç sahada Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü rakiplere kaybeden Akdeniz ekibi, deplasmanda da Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Skorer