BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Düğümü çözen adam Semih

Semih, ilk hafta Samsunspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Rafa Silva'nın attığı ilk golün asistini yapan isimdi. İkinci haftada Antalya maçında skor 1-1 iken İmmobile'nin takımını öne geçiren golünde yine asistiyle sahneye çıktı.

Semih Kılıçsoy yedek kaldığı dönemde Eyüpspor maçı eşitlikle devam edilirken, galibiyet golünü getiren penaltıyı alan oyuncu olmuştu. Konya'da da ilk golde sahneye çıkan milli futbolcu, böyle bir düğümü daha çözerek takımına önemli katkı sağladı. Geçen sezon 17. haftadan itibaren 11'e girmeye başlayan Semih, 12 karşılaşmaya 9 gol-1 asistle damga vurmuş, sezonu 12 gol-3 asistle tamamlamıştı.