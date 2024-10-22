BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın kalesi düştü

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Tedavisine başlanan Mert, Lyon ve G.Saray karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ersin Destanoğlu da tam olarak iyileşmedi ancak 23 yaşındaki kalecinin Lyon mücadelesine yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Eğer Ersin de olmazsa Perşembe günü kalede 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin yer alacak. Mert bu sezon 1 defa omuz, 1 kez de dizinden sıkıntı yaşadı. Tecrübeli file bekçisi, yine omzundan sakatlandı. Şimdiye kadar bu sebeple Beşiktaş'ta 1, Milli Takım'da da 2 karşılaşmada forma giyemedi.