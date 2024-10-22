Eski hakemi papağanı yaktı! Canlı yayında marş...

Bir dönem La Liga'da maç yöneten eski hakem Pajares Paz, El Chiringuito programına konuk oldu. Paz, programda son dönemlerdeki hakem performansları hakkında konuşurken, papağanı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Eski hakem yorum yaparken, tam o sırada papağanı Real Madrid marşı söylemeye başladı. Sunucu, ne olduğunu anlamazken, ortalık kısa süreliğine karıştı.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Programın sunucusu Pedrerol, Paz'a ''Kendi kendine mi konuşuyorsun?'' diye sordu. Pajares Paz, olayı açıklarken canlı yayındaki diğer konuklar yaşanan bu ana kayıtsız kalmadı. Konukların büyük şaşkınlık yaşadığı gözlendi. (Sporx)