FENERBAHÇE HABERLERİ: Oosterwolde en az 6 ay yok

Fenerbahçe'de Mourinho'nun vazgeçilmezi olan ve 14 resmi maçın tamamına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, Samsun'da 76. dakikada sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Hollandalı futbolcunun dün yapılan kontrolleri sonrası kötü haber geldi. Sol dizinde ön çapraz bağ kopuğu tespit edilen 23 yaşındaki oyuncunun ameliyat olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Futbolcunun en az 6, en fazla 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu da bir anlamda ya sezonun son haftalarına yetişeceği ya da sezonu kapattığı anlamına geliyor. Bu sezon kulübenin gediklisi olan ve idmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in de durumu netlik kazandı. Milli oyuncunun sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildi. Cengiz'in sahalara dönüşünün ise 3 hafta ile 1.5 aylık bir süreci bulması bekleniyor.

BİYONİK ADAM

Jayden Oosterwolde geçen sezon 12 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanında oynanan maçta menisküs yırtığı yaşamış, 6 ila 8 hafta içinde takıma döneceği açıklanmıştı. Ancak futbolcu ameliyatından 3 gün sonra salon çalışmalarına başlayıp, 12 Mayıs'ta maça çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Taraftarlar Jayden için "Biyonik adam" yorumu yapmıştı.

