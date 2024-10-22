İlk gün gibi heyecanlıyım

Başakşehir galibiyeti ile birlikte bininci maçında kazanan Şenol Güneş, kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. İlk günkü heyecanla her karşılaşmaya çıktığını ancak geçmişe göre daha sabırlı ve hoşgörülü olduğunu hatırlatan 72 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Geriye dönüp baktığımda zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark ediyorum.Her gün benim için yeni bir başlangıç. İlk başlangıçtaki heyecanım, akıl kontrolüm, sabrım ve cesaretim zamanla farklılaştı. Çünkü yıllar insana olgunluk kazandırıyor; tecrübe önemli. En önemlisi de sabır.Konuşarak zaman harcamak yerine, yeni yapacaklarıma hazırlanıyorum."