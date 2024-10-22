İtalya’da gündem Immobile: ’Mücadelenin kaderini belirledi’

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Süper Lig'in 9. haftasındaki Konyaspor mücadelesinde attığı golle sayısını 8'e çıkardı ve krallık yarışında liderliği sürdürdü.

İtalyan oyuncu, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olurken, ülkesi italya'da da dikkatleri çekti. İtalyan basını, geçtiğimiz sezon Lazio forması giyen ve 31 maçta sadece 7 gol atıp, 1 asist yapan Immobile'nin Beşiktaş'la müthiş bir çıkış yakaladığına vurgu yaptı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU

İtalya kulübüyle sezonun tamamında 43 maça çıkıp, 11 gol ve 1 asistlik performans gösteren Immobile, şimdiden tüm kulvarlarda 13 maçta, 12 gol atma başarısı gösterdi. Golcü oyuncunun golleriyle Beşiktaş'ın ligde ikinci sıraya yükseldiğini ve iyi bir performans gösterdiğini ifade etti.

"MÜCADELENİN KADERİNİ BELİRLEDİ"

Yapılan değerlendirmede ise, "Immobile'nin Türkiye macerası çok güzel başladı ve güzel devam ediyor. Eski Lazio kaptanı gol atma alışkanlığına devam ediyor. Maçın ilk yarım saatinde attığı penaltı golüyle, mücadelenin kaderini belirledi" ifadelerine yer verildi. (derbyderbyderby.it)