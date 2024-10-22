Okan Buruk, Avrupa’daki hedeflerini açıkladı!

"BU AYKİ PROGRAM DAHA RAHAT"

Şampiyonluk için bütün oyuncuları hazır tutmaları gerektiğini ifade eden 51 yaşındaki teknik direktör, "Bazen doğal olarak rotasyon oluyor. Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bu ayki programımız geçen aya göre daha rahat. Daha az maç oynayacağız. Değişikler yapacağız ama ilk önemli olan şey kazanmamız gerekiyor" dedi.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Okan Buruk, Elfsborg'un oyununun sürpriz olmadığını da aktararak, "Rakibimizin oyununu seyredince sürpriz değil. Avrupa oynadığı 10 maçta pozisyonu gole çevirme yüzdeleri yüzde 60. Geçen sene İsveç Ligi'nde ikinci oldu. İyi bir takım. Roma'yı yendi. AZ Alkmaar'dan puan alıyordu. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.