Son dakika: Victor Nelsson imzayı atıyor: Yüzde 30 daha fazla kazanacak

İç transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da son olarak Victor Nelsson'la da yeni kontrat yapma kararı alındı.

Türkiye'nin haberine göre İtalyan ve İspanyol takımlarının radarında olan Victor Nelsson ile 2028'e kadar geçerli yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.

Öte yandan Nelsson'un ücretinde de yüzde 30 artışa gidilecek.Buna göre yıllık 1 milyon euro alan Danimarkalı savunmacının yeni maaşı 1.3 milyon euro olacak.Fiorentina'nın yakın takibinde olduğu belirtilen Nelsson'un daha önce de Avrupa'ya transferi son anda gerçekleşmemişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 487 dakika sahada kaldı. Ntvspor