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Giriş Tarihi: 23.10.2024 07:11

Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıktı! Derbi planı...

Beşiktaş'ta Lyon ve G.Saray maçları öncesi sakatlıklar can sıkarken teknik direktör Van Bronckhorst, kaleci Ersin’in yarına yetiştirilmesini istiyor. Hollandalı çalıştırıcının pazartesi günkü derbideki planı ise Mert Günok, Rashica ve Paulista'yı 11'e koymak.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıktı! Derbi planı...

Beşiktaş'ta kritik Lyon ve Galatasaray maçları öncesinde sakatlıklar can sıkıyor.

Omzunda tendon yaralanması olan kaleci Mert Günok, yarın Lyon maçında yok, Galatasaray'a yetişmesi zor. Stoper Gabriel Paulista, Gaziantep maçında yaşadığı sakatlığı atlatıp takıma dönmeye çalışıyor.

Adalesinde problem olan Milot Rashica da yarınki Avrupa sınavında olmayacak, derbiye yetişmeye çalışacak. Ersin Destanoğlu ise tam anlamıyla hazır değil ancak Lyon maçında fedakârlık göstererek kalede olmayı planlıyor. Bu oyuncular dışında Chamberlain adale sakatlığı yaşadı ve 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİ PLANLARI!

İdeal kadrosunu oluşturmakta zorlanan Giovanni van Bronckhorst'un, Paulista'yı riske atıp atmamaya karar vermediği kaydedildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Mert, Paulista ve Rashica'yı Galatasaray maçına kadar hazır görmek istiyor. Hollandalı hoca, derbide kritik öneme sahip olduklarını düşündüğü 3 ismi de RAMS Park'ta 11'e koymayı düşünüyor.

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Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıktı! Derbi planı...
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