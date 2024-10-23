GALATASARAY ELFSBORG CANLI | Kritik maçta ilk düdük çaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında RAMS Park'ta Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.30'da başlayan mücadele TRT 1'den yayımlanıyor. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetiyor.

GALATASARAY 0-0 ELFSBORG



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GALATASARAY - ELFSBORG 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen, Icardi

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli



ELFSBORG LİGİNE ZİRVEDEN UZAKTA

Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı. Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.

ASLAN SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.