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Giriş Tarihi: 23.10.2024 14:11

Korkunç olay: 2 gol attı, 3 parmağını kaybetti

Belçika 4. Ligi'nde oynanan bir futbol maçında 2 gol kaydeden Fabio Schiafino, attığı ikinci golü kutlarken rakip taraftarların sahaya attığı yabancı maddenin elinde patlaması ardından 3 parmağını kaybetti.

Korkunç olay: 2 gol attı, 3 parmağını kaybetti

Belçika'daki SK Zillebeke - KSCT Menen karşılaşmasında sahalarda eşine az rastlanılacak bir olay yaşandı.

KSCT Menen forması giyen Fabio Schiafino, 45 ve 73'ncü dakikalarda takımı adına goller atarken, attığı ikinci golün ardından adeta şok yaşadı.

ELİNDE PATLADI

Futbolcu, atılan maddeyi kenara atmak içine eline aldığında madde o esnada patladı ve hastaneye kaldırıldı. Operasyona alınan Schiafino'nun 3 parmağı kesildi.

"PARMAĞIMIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Korkunç olayın ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu "Duman dağıldığında birkaç parmağımın eksik olduğunu fark ettim" diye konuştu.

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Korkunç olay: 2 gol attı, 3 parmağını kaybetti
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