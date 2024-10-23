Michy Batshuayi’den Okan Buruk itirafı!

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray bugün Rams Park'ta İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Sarı Kırmızılı takımın golcüsü Michy Batshuayi, karşılaşma öncesinde UEFA TV'ye röportaj verdi. Belçikalı oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var, bu yüzden hedefimiz mümkün olduğunca ileri gitmek. Diğer takımlar gibi biz de zorlukları severiz. Ne yapabileceğimizi görmek, iyi takımlarla rekabet etmek istiyoruz ve bu rekabeti kazanmak için çalışıyoruz." dedi.

"3-4 SEZONDUR KONUŞUYORDUK"

Batshuayi, Galatasaray'a transfer sürecini ve Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi de anlattı. Batshuayi, "İlginç olan şu, 3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi. Bir antrenörün 3 ya da 4 sezon bir oyuncuyu araması alışıldık bir durum değildir. Kendime bunun için doğru zaman olduğunu söyledim ve kararımdan pişman değilim." diye konuştu.

"STADYUM BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Öte yandan deneyimli golcü, "Taraftarlar ve stadyum beni çok şaşırttı. Atmosferin farkındaydım ama Galatasaray forması giyince nasıl bir şey olduğunu daha iyi anladım." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Michy Batshuayi 4 gol kaydederken 2 asist de yaptı.