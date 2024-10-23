Mourinho her gün aynı yemeği yiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'da ailesinden uzak bir hayat sürüyor... Tecrübeli hocanın, İstanbul'un en lüks otellerinden birinde sürdüğü hayatı İngiliz medyasının da dikkatini çekti. Daily Mail konuyla ilgili yaptığı analizde Portekizli hocanın özel yaşamından şu kesitleri verdi:

"Eski Chelsea, Tottenham ve Manchester United patronu, boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel'de yaşıyor. En ucuz süitlerin gecelik bin pound'dan başladığı otel, İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor. 19. yüzyıl sarayındaki süitinden Boğaz'ın manzarasına uyanan Portekizli hoca her sabah yüzüyor, çalışmak için Asya kıtasına geçiyor. 61 yaşındaki hoca, İstanbul'a aşık. Çünkü bu şehir, Londra'ya benziyor ama havası daha güzel. Fenerbahçe, Mourinho için ev kiralamaya hazırdı ama tecrübeli çalıştırıcı ev işleriyle uğraşmamak için oteli tercih etti. Pişirebildiği tek şey çırpılmış yumurta olan tecrübeli isim, Beşiktaş'ın sokaklarında favori dönercisine gidiyor ve orada çekilen fotoğraflarının yayınlanmamasını istiyor. Otelde akşam verdiği sipariş hep aynı; tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma ve maden suyu."

Portekizli hocanın günlüğü 75 bin TL olan odada kaldığı ve şu ana kadar kulübe masrafının 10 milyon TL olduğu öğrenildi.