Nuri Şahin’e Devler Ligi’nde Madrid freni

UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları dün başladı. İlk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılan teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Real Madrid deplasmanında 2-0 öne geçse de son 40 dakikada yediği gollerle 5-2 mağlup oldu.
İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde başlarken 90. dakikada oyuna girdi. 3 dakikada 5 kez topla buluşan Arda, 4 pasında da isabet sağladı.
Sarısiyahlıların golleri Malen ve Jamie Bynoe- Gittens'ten gelirken Real Madrid'de Rüdiger, Vinicius (3) ve Vazquez ağları sarstı.