Nuri Şahin’e Devler Ligi’nde Madrid freni

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları dün başladı. İlk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılan teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund,İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde başlarken 90. dakikada oyuna girdi.Sarısiyahlıların golleri Malen ve Jamie Bynoe- Gittens'ten gelirken Real Madrid'de Rüdiger, Vinicius (3) ve Vazquez ağları sarstı.