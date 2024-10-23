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Giriş Tarihi: 23.10.2024

Nuri Şahin’e Devler Ligi’nde Madrid freni

Nuri Şahin’e Devler Ligi’nde Madrid freni
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları dün başladı. İlk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılan teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Real Madrid deplasmanında 2-0 öne geçse de son 40 dakikada yediği gollerle 5-2 mağlup oldu. İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde başlarken 90. dakikada oyuna girdi. 3 dakikada 5 kez topla buluşan Arda, 4 pasında da isabet sağladı. Sarısiyahlıların golleri Malen ve Jamie Bynoe- Gittens'ten gelirken Real Madrid'de Rüdiger, Vinicius (3) ve Vazquez ağları sarstı.
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Nuri Şahin’e Devler Ligi’nde Madrid freni
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