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Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:40

Son dakika: Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar! "Kalmak istiyorum..."

Dünyaca ünlü forvet, "Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi, yönetim harekete geçti. Osimhen'in bonservisi için devre arasında Napoli ile masaya oturulacak. İşte detaylar...

Son dakika: Osimhen’den taraftarı heyecanlandıran karar! Kalmak istiyorum...

Galatasaray, sezon başında Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen için devre arasında harekete geçme kararı aldı. Okan Buruk dün "Osimhen Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'da çok mutlu" diyerek işaret fişeğini yaktı.

Sarı kırmızılı yönetim öncelikle Nijeryalı forvete konuyu aktardı.25 yaşındaki süper forvet, "Kalmak istiyorum. Bonservis sorunumu çözün" dedi. Yönetimin, Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin bir bölümünü sponsorlar aracılığıyla ödemeyi planladığı kaydedildi.

Cimbom, devre arasında Napoli kulüp yönetimi ile temaslara başlayacak.

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Son dakika: Osimhen'den taraftarı heyecanlandıran karar! "Kalmak istiyorum..."
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