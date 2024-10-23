Szymanski'den eleştirilere net yanıt "Benim için gol atmak..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

SZYMANSKI: "ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Szymanski açıklamasında, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Hedefimiz 3 puanla ayrılabilmek. Açıkçası futbolcuların başına gelebilecek şeyler bunlar. Bazen gol atarsınız bazen atamayabilrisiniz. Bunu sistemsel ya da hocadan kaynaklı olarak görmüyorum. Benim için gol atmak ya da atmamak çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Asist ve goller önemli ama en önemlisi 3 puan." ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER UNITED'I YENMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe olarak motivasyonumuz her maç olduğu gibi aynı. Samsun'da beraberlik bizi üzdü ama Manchester United'ı yenmek istiyoruz. Bakalım o beraberlik sonrası nasıl bir cevap vereceğiz. Ben sahada iyi bir performans vereceğimize eminim.