Beşiktaş’a Premier Lig’den yeni golcü!

Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bugün deplasmanda Fransız devi Lyon ile karşılaşacak. Yaptığı transferlerle dikkat çeken siyah-beyazlı yönetim, yeni bir golcü transeri için de yoğun mesai harcıyor.

Fotomaç'ta yer alan bir haberde Beşiktaş yönetimi, Immobile yanına bir yıldız golcü daha getirmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Dominic Calvert-Lewin'i gündemine aldı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcünün başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.