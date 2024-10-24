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Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:50

Beşiktaş'a Premier Lig'den yeni golcü!

Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta yeni golcü transferi için hareketlilik yaşanıyor. Immobile yanına bir yıldız daha getirmek isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.

Beşiktaş’a Premier Lig’den yeni golcü!

Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bugün deplasmanda Fransız devi Lyon ile karşılaşacak. Yaptığı transferlerle dikkat çeken siyah-beyazlı yönetim, yeni bir golcü transeri için de yoğun mesai harcıyor.

Fotomaç'ta yer alan bir haberde Beşiktaş yönetimi, Immobile yanına bir yıldız golcü daha getirmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Dominic Calvert-Lewin'i gündemine aldı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcünün başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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Beşiktaş'a Premier Lig'den yeni golcü!
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