Derbi Kardeşler’in

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek. İlk defa iki takım arasındaki mücadelede düdük çalacak olan Kardeşler, Cimbom'un 22 müsabakasında görev yaptı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
G.Saraylı oyunular 43 sarı kart, bir de çift sarıdan kırmızı kart gördü. Kartal, 18 maçta 13 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederken
futbolcularına 42 sarı kart çıktı. Arda Kardeşler daha önce üç derbide görev yaptı. Bu müsabakalarda Galatasaray, Fenerbahçe ile 1 kez 0-0 berabere kalırken bir kez de 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.00............ Adana Demirspor-Sivasspor:......... Atilla Karaoğlan
26 EKİM CUMARTESİ:
13.30............ Hatayspor-Kayserispor:.......................Zorbay Küçük
16.00............ Kasımpaşa-Samsunspor:...................... Çağdaş Altay
19.00............ Göztepe-Trabzonspor:.......................... Cihan Aydın
27 EKİM PAZAR:
13.30............ Gaziantep FK-Konyaspor:...................Burak Pakkan
16.00............ Alanyaspor- Antalyaspor:.......................... Yasin Kol
19.00............ Fenerbahçe- Bodrum FK:............ Mehmet Türkmen
28 EKİM PAZARTESİ:
17.00............ Başakşehir-Eyüpspor:..... Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00............ Galatasaray-Beşiktaş:........................Arda Kardeşler