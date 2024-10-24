Derbi Kardeşler’in

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek. İlk defa iki takım arasındaki mücadelede düdük çalacak olan Kardeşler, Cimbom'un 22 müsabakasında görev yaptı.G.Saraylı oyunular 43 sarı kart, bir de çift sarıdan kırmızı kart gördü.futbolcularına 42 sarı kart çıktı. Arda Kardeşler daha önce üç derbide görev yaptı. Bu müsabakalarda Galatasaray, Fenerbahçe ile 1 kez 0-0 berabere kalırken bir kez de 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.20.00............ Adana Demirspor-Sivasspor:......... Atilla Karaoğlan13.30............ Hatayspor-Kayserispor:.......................Zorbay Küçük16.00............ Kasımpaşa-Samsunspor:...................... Çağdaş Altay19.00............ Göztepe-Trabzonspor:.......................... Cihan Aydın13.30............ Gaziantep FK-Konyaspor:...................Burak Pakkan16.00............ Alanyaspor- Antalyaspor:.......................... Yasin Kol19.00............ Fenerbahçe- Bodrum FK:............ Mehmet Türkmen17.00............ Başakşehir-Eyüpspor:..... Abdullah Buğra Taşkınsoy20.00............ Galatasaray-Beşiktaş:........................Arda Kardeşler