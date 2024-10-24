GALATASARAY HABERLERİ: TFF’ye Yunus Akgün protestosu

Galatasaray'da yaptığı paylaşımdan dolayı Yunus Akgün'ün "Hakaretten" tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin yankıları sürüyor. İkinci Başkan Metin Öztürk salı günü Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptı ve Yunus'la ilgili "Sevk edilecek" haberlerinden dolayı kulübün tepkisini dile getirdi.

Aynı günün akşamı Yunus, PFDK'ya verildi. Bunun üzerine Riva'da tüm kulüp başkanlarının davetli olduğu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in katıldığı yemeği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek protesto etti. Yunus'un PFDK'ya sevkine tepki gösteren Özbek, davete katılmadı. Özbek, Ceferin'i maç öncesi kapıda karşılarken, TFF Başkanıyla da selamlaştı.