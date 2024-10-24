Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: TFF'ye Yunus Akgün protestosu
Giriş Tarihi: 24.10.2024 07:07

GALATASARAY HABERLERİ: TFF'ye Yunus Akgün protestosu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki akşam oyuncuları Yunus Akgün’ün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesi nedeniyle UEFA Başkanı Ceferin’in katıldığı Türkiye Futbol Federasyonu’nun yemeğine gitmedi.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: TFF’ye Yunus Akgün protestosu

Galatasaray'da yaptığı paylaşımdan dolayı Yunus Akgün'ün "Hakaretten" tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin yankıları sürüyor. İkinci Başkan Metin Öztürk salı günü Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptı ve Yunus'la ilgili "Sevk edilecek" haberlerinden dolayı kulübün tepkisini dile getirdi.

Aynı günün akşamı Yunus, PFDK'ya verildi. Bunun üzerine Riva'da tüm kulüp başkanlarının davetli olduğu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in katıldığı yemeği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek protesto etti. Yunus'un PFDK'ya sevkine tepki gösteren Özbek, davete katılmadı. Özbek, Ceferin'i maç öncesi kapıda karşılarken, TFF Başkanıyla da selamlaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY HABERLERİ: TFF'ye Yunus Akgün protestosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA