İlk zaferin peşinde

Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax yenilgisiyle başlayan, ardından Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Lyon karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Fransa'da TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Sakat olan Milot Rashica, Gabriel Paulista, Mert Günok ve Chamberlain kadroda yer almadı.ürkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, ikinci hafta maçında teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera'nın yaptığı Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk olacak.turuncu-lacivertlilerin mücadelesiekranlara gelecek. Karşılaşmayı Ukraynalı hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek.