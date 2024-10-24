İlk zaferin peşinde

Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax yenilgisiyle başlayan, ardından Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Lyon karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Fransa'da TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Sakat olan Milot Rashica, Gabriel Paulista, Mert Günok ve Chamberlain kadroda yer almadı. Konyaspor maçında kadroya dahil edilmeyen Onana ise herhangi bir sakatlığı ya da yabancı sınırı olmamasına rağmen Lyon kafilesinde de kendine yer bulamadı.
BAŞAKŞEHİR, CELJE SINAVINDA
T
ürkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, ikinci hafta maçında teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera'nın yaptığı Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk olacak. Lige Rapid Wien (1-2) yenilgisiyle başlayan
turuncu-lacivertlilerin mücadelesi TSİ 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak
ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Ukraynalı hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo forma giyemeyecek.