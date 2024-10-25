Beşiktaş’tan Okan Buruk’a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, apandisit rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Okan Buruk'un bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle ameliyata alındığını ve başarılı bir operasyon geçirdiğini açıklamıştı.