Haber hattı

HY Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet- 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, bugün sahasındaÜlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Yunanistan ekibinin Türk başantrenörü Ataman'ın, sezon başında Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası tribünlere dönüpDeneyimli koçun, A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırmasından dolayı Kanarya, Ay-Yıldızlı ekibe oyuncu göndermeyeceğini ifade etmişti. Atamanlı Pana ile Fenerbahçe, bu sürtüşmenin ardından ilk kez karşılaşacak.remier Lig lideri Liverpool, Jürgen Klopp'un ayrılığı sonrası takımın başına geçen yeni teknik direktörüŞampiyonlar Ligi'nde Milan ve Bologna galibiyetlerinin ardından Leipzig'i de devirip 3'te 3 yapan İngiliz devi, bir ilki başardı. Liverpool;Slot'un ekibi ayrıca sezonun ilk 6 deplasman sınavından da mutlu ayrılıp kulüp tarihinde bunu ilk kez gerçekleştirdi.ortmund'u çalıştıran Türk teknik direktörRuhr Nachrichten'in haberine göre; 36 yaşındaki hocanın, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen 5-2 yenilmesinin bardağı taşırdığı belirtildi. Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg'a konuk olacak Nuri Şahinli Dortmund'un puan kaybetmesi durumunda biletinin kesilebileceği öğrenildin. Kulüp yönetiminin de Madrid maçında skor üstünlüğünün ardındanAlman ekibi ligde 13 puanla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor.