Haber hattı

Ataman'ın işareti sonrası ilk buluşma: F.Bahçe-Pana
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HY Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet- 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı ve milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Panathinaikos'u konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Yunanistan ekibinin Türk başantrenörü Ataman'ın, sezon başında Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası tribünlere dönüp "3-1" hareketiyle Süper Lig'de Aslan'ın Fenerbahçe'yi yendiği skoru işaret etmesi ortamı germişti.
Deneyimli koçun, A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırmasından dolayı Kanarya, Ay-Yıldızlı ekibe oyuncu göndermeyeceğini ifade etmişti. Atamanlı Pana ile Fenerbahçe, bu sürtüşmenin ardından ilk kez karşılaşacak.
Liverpool Arne Slot ile hedefi tam 12'den vurdu
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remier Lig lideri Liverpool, Jürgen Klopp'un ayrılığı sonrası takımın başına geçen yeni teknik direktörü Arne Slot yönetiminde tarih yazıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Milan ve Bologna galibiyetlerinin ardından Leipzig'i de devirip 3'te 3 yapan İngiliz devi, bir ilki başardı. Liverpool; Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa bir sezonun 12 karşılaşmasında 11 galibiyet alarak kulüp rekorunu kırdı.
Slot'un ekibi ayrıca sezonun ilk 6 deplasman sınavından da mutlu ayrılıp kulüp tarihinde bunu ilk kez gerçekleştirdi.
B.Dortmund'da Nuri Şahin bıçak sırtında!
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ortmund'u çalıştıran Türk teknik direktör Nuri Şahin'in yarın oynayacağı maçla geleceğinin belli olacağı iddia edildi.
Ruhr Nachrichten'in haberine göre; 36 yaşındaki hocanın, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen 5-2 yenilmesinin bardağı taşırdığı belirtildi. Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg'a konuk olacak Nuri Şahinli Dortmund'un puan kaybetmesi durumunda biletinin kesilebileceği öğrenildin. Kulüp yönetiminin de Madrid maçında skor üstünlüğünün ardından Şahin'in oyun dinamiklerini kötü yönettiği konusunda hemfikir olduğu yazıldı.
Alman ekibi ligde 13 puanla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor.