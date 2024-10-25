Lizbon’da yüksek gerilim

Benfica, Feyenoord'u konuk ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu gol bulsa da 3-1 ile kaybeden taraf oldu. Milli oyuncumuz performansı ile hem tribünler hem de Portekiz basınında övgüleri toplayan isim olurken asıl dikkat çeken nokta ise hakem Halil Umut Meler ile Kerem arasındaki tartışmaydı. Meler,Pavlidis'in ağlara gönderdiği topta, Kerem'in ofsaytta olduğu gerekçesi ile golün geçersiz sayılması futbolcunun da tepkisine neden oldu.