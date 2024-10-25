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Giriş Tarihi: 25.10.2024 15:58 Son Güncelleme: 25.10.2024 16:07

SON DAKİKA HABERİ: Okan Buruk hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit patlaması şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Okan Buruk hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un rahatsızlandığı ve apandisit şüphesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"BİLİNCİ YERİNDE"

A Spor Yorumcusu Serhan Türk, Okan Buruk'un durumuyla ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada, "Okan Buruk ufak bir rahatsızlık geçirmiş, şu an hastaneye gidiyor. Edindiğim bilgilere göre bilinci yerinde ve endişelenecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"TAHLİL SONUÇLARINA BAKILACAK"

Sözlerinin devamında Türk, "Sayın İbrahim Hatipoğlu ile görüştüm, Okan Buruk'un şu an hastaneye gittiğini ve tahlil sonuçlarına göre durumuna bakılacağını söyledi." dedi.

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SON DAKİKA HABERİ: Okan Buruk hastaneye kaldırıldı!
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