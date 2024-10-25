Süper Lig’de 10.hafta başlıyor! İşte haftanın programı...

Süper Lig'de 10.hafta heyecanı başlıyor. Trendyol Süper Lig'de haftanın ilk maçında Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

- Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

- Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.30 1461 Trabzon FK-Altay (Otahisar Yavuz Selim)

15.00 Kepezspor-Anagold 24Erzincanspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Batman Petrolspor (Tarsus İlçe)

15.30 Sarıyer-Beykoz Anadoluspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Altınordu-Fethiyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.30 İnegölspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (İnegöl İlçe)

19.00 Afyonspor-GMG Kastamonuspor (Zafer)

27 Ekim Pazar:

15.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Kırklarelispor (Isparta Atatürk)

15.00 İskenderunspor-Karaköprü Belediyespor (Kırıkhan)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Diyarbekirspor-Belediye Derincespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Ankara Demirspor-Artı Değer Vanspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Serik Belediyespor-Karaman FK (Serik İsmail Oğan)

15.00 Giresunspor-Motolux 68 Aksarayspor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Çimentaş Elazığspor (Erbaa Yeni İlçe)

15.30 Somaspor-Nazillispor (Soma Atatürk)

15.30 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Menemen FK (Bolluca)

19.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

19.00 Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

- Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 23 Elazığ FK-Anadolu Üniversitesi (Elazığ Doğukent)

14.30 Artvin Hopaspor-Muşspor (Arhavi İlçe)

15.00 Kırşehir Futbol SK-Silifke Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.30 Kemerkent Bulvarspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.30 Kuşadasıspor-Düzce Cam Düzcespor (Kuşadası Özer Türk)

15.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ergene Velimeşespor (İzmir Atatürk)

19.00 Karşıyaka-Tokat Belediye Plevnespor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Bursaspor-Belediye Kütahyaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

2. Grup

Yarın:

14.30 Smart Holding Çayelispor-Beykoz İshaklıspor (Çayeli İlçe)

14.30 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-T. Metal 1963 Spor (Kelkit İlçe)

14.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Etimesgut Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

15.00 Amasyaspor-Nevşehir Belediyespor (12 Haziran)

15.30 Muğlaspor-Adıyaman FK (Muğla Atatürk)

15.30 Uşakspor-Fatsa Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Silivrispor-İnegöl Kafkasspor (Silivri Müjdat Gürsu)

19.00 Tire 2021 FK-Balıkesirspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup

Yarın:

14.30 Bayburt Özel İdarespor-Küçükçekmece Sinopspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Sorgun İlçe)

15.00 Osmaniyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (7 Ocak)

15.00 Alanya 1221 Futbol SK-Pazarspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 Çorluspor-Viranşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karabük İdmanyurdu-1923 Mustafakemalpaşaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 52 Orduspor FK-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor (Yeni Ordu)

19.00 Çankayaspor-Aliağa Futbol (Osmanlı)

4. Grup

14.30 Kolibri Ağrı 1970-Orduspor 1967 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Kırıkkale FK-Denizlispor (Başpınar)

15.00 Zonguldakspor-7 Eylül Turgutlu 1984 (Karaelmas K.Köksal)

15.00 Polatlı 1926 Spor-Bursa Nilüfer Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Erciyes 38 Futbol SK-İzmir Çoruhlu FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Niğde Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Edirnespor-Sebat Gençlikspor (Tunca Futbol Sahası)