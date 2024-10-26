Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında 7 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligde geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını ezeli rakibi karşısında da korumak istiyor.Kara Kartal, Aslan'a karşı deplasmandaki kötü serisini sonlandırmanın da peşinde. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 7 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 4 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 4 gole karşılık, filelerinde 13 gol gördü.2017-2018Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 02018-2019Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 02019-2020Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 02020-2021Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 12021-2022Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 12022-2023Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 12023-2024Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1