FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’de İrfan Can Kahveci yol ayrımında

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir grafik çizen ancak kendisine ilk 11'de yer bulamayan İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

A Milli Takım'a da seçilen ve son oynanan Karadağ ile İzlanda karşılaşmalarında 1'er golle bitiriciliğini konuşturan tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertlilerde ise 13 müsabakada boy göstermesine rağmen bunların sadece 3'üne ilk 11'de başladı ve toplam 439 dakika sahada kalabildi. İrfan Can'ın performansından memnun olan Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada sürekli olarak oyuncunun ilk 11'de başlaması gerektiğini belirten mesajlar paylaşsa da Jose Mourinho'nun kararı değişmedi.

7+1 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Bu süreç sonrası İrfan Can'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, menajeri William D'Avila'dan çarpıcı bir açıklama geldi. D'Avila, "Şu an itibarıyla hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi.

29 yaşındaki futbolcuyu 2020-21 sezonunun devre arasında kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada Başakşehir'e 7 milyon Euro+KDV ödeneceğini, sportif başarılara bağlı azami 1 milyon Euro bonus verileceğini duyurmuştu.