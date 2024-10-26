GÖZTEPE TRABZONSPOR CANLI | Fırtına yeni ilkler peşinde

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Savic ve Serkan Asan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bu arada sakatlığı nedeniyle takımdan iki maç uzak kalan Nwakaeme tamamen iyileşti. Hafta içinde idmanlarda yer alan Nijeryalı yıldız, Şenol Güneş'ten forma istedi. Nwakaeme'nin yedek soyunacağı ve mücadelenin gidişatına göre oyuna gireceği öğrenildi.

SAHADA LİDER EDIN VISCA

Hem idman hem de maçlardaki performansıyla Trabzonspor'un en iyileri arasında yer alan Edin Visca, teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımın liderlerinden olarak görülüyor. Deneyimli hoca, talebesini maç esnasında takım arkadaşlarını motive, hakemle konuşma ve diğer oluşabilecek sorumlukları alma konusunda görevlendirdi. Güneş, son haftalarda saha içinde yapmayı planladığı değişiklikleri de genellikle yanında çağırdığı Visca aracılığı ile oyunculara iletiyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Nielsen, Solet, Dennis, Hugo, Djalma, Romulo, Fofana

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram (Okay), Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza