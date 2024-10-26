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Giriş Tarihi: 26.10.2024 10:19 Son Güncelleme: 26.10.2024 11:00

GÖZTEPE TRABZONSPOR CANLI | Fırtına yeni ilkler peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Bordo-Mavililer, İzmir'de rakibini yenip, bu sezon ilk kez üst üste kazanmayı ve ilk kez dış sahada galip gelerek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe-Trabzonspor maçının tüm detayları haberimizde...

YUNUS EMRE SEL
GÖZTEPE TRABZONSPOR CANLI | Fırtına yeni ilkler peşinde

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Savic ve Serkan Asan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bu arada sakatlığı nedeniyle takımdan iki maç uzak kalan Nwakaeme tamamen iyileşti. Hafta içinde idmanlarda yer alan Nijeryalı yıldız, Şenol Güneş'ten forma istedi. Nwakaeme'nin yedek soyunacağı ve mücadelenin gidişatına göre oyuna gireceği öğrenildi.

SAHADA LİDER EDIN VISCA
Hem idman hem de maçlardaki performansıyla Trabzonspor'un en iyileri arasında yer alan Edin Visca, teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımın liderlerinden olarak görülüyor. Deneyimli hoca, talebesini maç esnasında takım arkadaşlarını motive, hakemle konuşma ve diğer oluşabilecek sorumlukları alma konusunda görevlendirdi. Güneş, son haftalarda saha içinde yapmayı planladığı değişiklikleri de genellikle yanında çağırdığı Visca aracılığı ile oyunculara iletiyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Nielsen, Solet, Dennis, Hugo, Djalma, Romulo, Fofana
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram (Okay), Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

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GÖZTEPE TRABZONSPOR CANLI | Fırtına yeni ilkler peşinde
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