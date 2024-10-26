Yiğidolar geriden geldi, Demir’i büktü

TRENDYOL Süper Lig'de 10. haftanın açılışı gol düellosuna sahne oldu. Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.
Ev sahibi takım ilk 16 dakikada Semih ve Yusuf Barasi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Yiğidolar, 38'de Koita ile farkı bire indirdi. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda fırtına gibi esti. Rodrigues'in golüyle beraberliği bulan Sivas, Manaj ile 3-2 öne geçti. 89'da Radakovic skoru ilan etti: 4-2. Henüz galibiyetle tanışamayan Mavi Şimşekler 1 puanla ligin dibine demir attı
. Sivas ise puanını 14'e çıkardı. Bu arada Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 4-0 yendi.