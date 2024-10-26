Yiğidolar geriden geldi, Demir’i büktü

TRENDYOL Süper Lig'de 10. haftanın açılışı gol düellosuna sahne oldu.Ev sahibi takım ilk 16 dakikada Semih ve Yusuf Barasi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Yiğidolar, 38'de Koita ile farkı bire indirdi. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda fırtına gibi esti. Rodrigues'in golüyle beraberliği bulan Sivas, Manaj ile 3-2 öne geçti. 89'da Radakovic skoru ilan etti: 4-2.. Sivas ise puanını 14'e çıkardı. Bu arada