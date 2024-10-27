Eskişehirspor Kaş Kınık sporu 3-0 yendi

Stat: Fethiye şehir

Hakemler: Ahmet İlkay Türkyılmaz**, Abdülhamit Akan**, Halil Sonkaya**

Kaş Kınık Spor: Samet*,Abdullah*, Burak*, Süha**, Emrullah**, Celal*, Ulaş*, Mustafa**, Osman**(Dk.65Yakup*) Yemen*, Kamilcan*)

Eskişehirspor: Rasim***, Bahadır***, Cenk***, Erdin***, Orhan***, Gökhan***, Soner***, Cengizhan***, Yakup Ekinci***(Dk.64 Murat Kara***) Yakup Demirci***, Necati Önal****

Goller: Dk 76-90+5 Necati,Dk 80 Murat Kara(Eskişehirspor)

Bölgesel amatör ligi 6 grupta mücadele eden Kaş Kınık sporun sahasının yapımı devam ederken Fethiye şehir stadında oynanan Kaş Kınık Spor Eskişehirspor maçına her iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Fethiyespor başkanı Esat Bakırcı, Kaş Kınık spor ve Eskişehirspor başkan ve yöneticilerinin de birlikte izlediği karşılaşma sıcak ve güneşli bir havada oynandı. Eskişehir'den gelen yaklaşık 650 kişilik taraftar grubu maç boyunca takımlarına destek oldu. Her iki takım taraftarlarının maç öncesi Tusaş saldırısındaki şehitlerimiz için 1 bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı'mızın söylenmesinin ardından' Mustafa Kemal'in askerleriyiz, şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attılar.

30 ,dakikada Yakup sağdan ortaladı kale içinde Cengiz han kafayı vurdu top dışarıya gitti.

40.dakikada Gökhan'ın pasını Soner yerden kaleye gönderdi top direği sıyırıp dışarıya gitti.

43 dakikada Osman ceza alanına girdi yerden vurdu top kaleci Rasim'de kaldı.

Maçta ilk yarı 0-0 golsüz kapandı

76. dakikada ev sahibi Kaş Kınık Spor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içindeki karambolde yerden sert vuran Necati topu kaleci Samet'in yanından ağlara gönderdi.0-1

80 .dakikada oyuna ikinci yarıda giren Murat Kara savunmadan seken topu düzeltip ceza alanı içinde yerden bir vuruşla filelere gönderdi.0-2

90 + 5 dakikada Soner'in derinleme aslında Necati bekletmeden vurdu top kaleciye rağmen ağlara takıldı.0-3

Eskişehirspor deplasmanda aldığı bu galibiyetle grubunda liderliğe kuruldu.