Kayserı 181 gün sonra güldü

Süper Lig'de Kayserispor, konuk olduğu Hatayspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. ilk yarısı golsüz geçilen müsabakada ikinci devrede deplasman ekibi Kayseri, ön alan baskısıyla rakibi hataya zorladı ve karşılığını aldı. Hatay defansında Kilama topla çıkarken topu kaptırdı. Bahoken'in asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kartal Kayra, 76. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Kalan zaman zarfında skor değişmezken Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayseri, 181 gün sonra bir Süper Lig maçında galip geldi.
Sarı kırmızılılar, daha önce çıktığı 8 maçta 3 yenilgi, 5 beraberlik almıştı. Hatay ise 9. karşılaşmada 6. mağlubiyetiyle tanıştı.