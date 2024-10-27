Kayserı 181 gün sonra güldü

Süper Lig'de Kayserispor, konuk olduğu Hatayspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. ilk yarısı golsüz geçilen müsabakada ikinci devrede deplasman ekibi Kayseri, ön alan baskısıyla rakibi hataya zorladı ve karşılığını aldı. Hatay defansında Kilama topla çıkarken topu kaptırdı.Sarı kırmızılılar, daha önce çıktığı 8 maçta 3 yenilgi, 5 beraberlik almıştı. Hatay ise 9. karşılaşmada 6. mağlubiyetiyle tanıştı.