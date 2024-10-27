Mourinho’dan motivasyon konuşması!

Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Bodrum FK'yı konuk edecek olan Fenerbahçe artık zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Jose Mourinho maç öncesinde oyuncularına motivasyon konuşması yaptı.

"ŞİMDİ TELAFİ ZAMANI"

Bodrumspor maçının son idmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli hocanın "Manchester United karşısında müthiş bir performans gösterdiniz. Fakat o maçı unutmalı ve önümüze bakmalıyız. Samsunspor karşısında istemediğimiz puanlar kaybettik. Şimdi bizim için telafi zamanı. Ben size güveniyorum. Aynı futbolu sahaya yansıttığımız zaman üç puanı alacağımızı düşünüyorum. Kazanarak yolumuza devam edelim. Taraftarımıza üç puan armağan edelim" açıklamalarını yaptığı ifade edildi. (Fanatik)