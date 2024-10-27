Primler havada uçuşuyor!

RAMS Park'ta yarın akşam oynanacak kritik mücadele öncesi iki kulübün yönetimi kesenin ağzını açtı. Şampiyonluk yolunda önemli virajlardan biri olan, kazananın psikolojik olarak da büyük bir avantaj sağlayacağı kritik mücadele için hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta olağanüstü hal edildi.Derbi öncesi Ümraniye'ye takıma destek ziyaretinde bulunacak olan siyah-beyazlı kurmaylar da oyunculara,mesajını iletti.