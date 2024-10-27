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Giriş Tarihi: 27.10.2024 16:39

Selçuk İnan: "6-7 maçtır kazanamıyorduk"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik etti.

AA
Selçuk İnan: 6-7 maçtır kazanamıyorduk

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya arzulu ve istekli başladıklarını söyledi.

Müsabakaya oldukça iyi hazırlandıklarını belirten İnan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün bizim için çok önemliydi. Çünkü 6-7 maçtır kazanamıyorduk. Aslında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün sonuç aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımın isteğinden, mücadelesinden fazlasıyla memnunum. Onlar adına çok mutluyum. Bugün hak ettikleri ve çok istedikleri galibiyeti aldıkları için oyuncularımı kutluyorum."

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Selçuk İnan: "6-7 maçtır kazanamıyorduk"
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