Yıldız savaşları!

Haftanın en kritik maçı yıldızlarla dolu iki takımın mücadelesine sahne olacak. 25 puanlı liderAslan, seyircisinin önünde kazanıp bu sezonki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlarkenİki ekibin istatistiklerine bakıldığında ilginç rakamlar öne çıkıyor. İşte detaylar:G.Saray; maç başına golde (3), toplamda (16.8) ve isabetli (6.9) şutta, gol beklentisinde (18.2) Beşiktaş'ın önünde yer alıyor. Kartal'ın ise maç başı gol sayısı (2.1), şutu (14.1), isabetli şutu (5.5) ise gol beklentisi (16.8) olarak kayıtlara geçti.Beşiktaş'ta İmmobile attığı 8 golle krallıkta zirvede bulunuyor.Ligin en az gol yiyen ekibi (5) olan Beşiktaş'ta kaleci Mert'in yokluğunda Ersin görev yapacak. Lyon'da galibiyetin başkahramanı olanG.Saray'ın 38'lik emektarı Muslera, ligde 9 karşılaşmada ağlarını 8 kez düşürdü, 3 maçta gole kapatmayı başardı.Orta sahada iki takımın 8 numaraları öne çıkıyor. Beşiktaş'ın bu sezon adeta gizli santrforu olan Gedson Fernandes, attığı 7 golle Bronckhorst tedrisatında kariyerinin zirvesini yaşıyor.Fenerbahçe derbisinde ağları sarsan Brezilyalı, 2 gol-4 asistle kendini kanıtlarken attığı 11 kilit pasla asistan görevini görüyor.Aslan'ın ağlara gönderdiği 27 golün 9'u (%33) duran top organizasyonundan geldi.Beşiktaş ise bu alanda ligde sadece 1 gol bulabilirken onu da sakatlığı süren Paulista atmıştı.POZISYONLARI golle sonuçlandırmada ligde Okan Buruk'un takımı Galatasaray'ın çok bariz üstünlüğü bulunuyor. Aslan, 151 şutunun yüzde 17.9'unu golle bitirerek ligin en iyi ekibi olarak dikkat çekiyor.Galatasaray'da Mauro İcardi, Beşiktaş'ta ise Ciro İmmobile bu alanda öne çıktı.TOPA sahip olma performansıyla Beşiktaş, Galatasaray'ın 1 adım önünde yer alıyor.Cimbom'un yüzde 56.3'lük değeri bulunuyor.