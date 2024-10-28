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Giriş Tarihi: 28.10.2024

Akdeniz derbisi Antalya’nın

Kırmızı-beyazlı ekip, geriye düştüğü maçta Alanyaspor’u Djenepo ve Gaich’le devirdi

Akdeniz derbisi Antalya’nın
Son dört maçından sadece 1 puan çıkarabilen Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 yenerek, kötü gidişine son verdi. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Ui-Jo Hwang 25. dakikada kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor'un bu gole cevabı 62. dakikada Moussa Djenepo ile geldi: 1-1. 75. dakikada topla ceza sahasına giren Adolfo Gaich, sert bir şutla kaleci Kenan'ı avlayarak maçın skorunu ilan etti: 2-1. Bu sonuçla Antalya rahat bir nefes alırken Alanyaspor, üst üste üçüncü karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak düşüşünü sürdürdü.
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Akdeniz derbisi Antalya’nın
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