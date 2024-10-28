Akdeniz derbisi Antalya’nın

Son dört maçından sadece 1 puan çıkarabilen Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 yenerek, kötü gidişine son verdi. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada25. dakikada kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor'un bu gole cevabı 62. dakikadaile geldi: 1-1. 75. dakikada topla ceza sahasına giren, sert bir şutla kaleci Kenan'ı avlayarak maçın skorunu ilan etti: 2-1. Bu sonuçla Antalya rahat bir nefes alırken Alanyaspor, üst üste üçüncü karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak düşüşünü sürdürdü.