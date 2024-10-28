Çağdaş Atan: Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hafta içi ağır bir mağlubiyetten sonra maça çıktıklarını söyleyen Atan, "Özellikle bana hiç yakışmayan mağlubiyetten sonra diyorum çünkü çok fazla ben kullanan bir teknik adam değilim. Tamamen sorumlusu olarak kendimi gördüğüm ağır mağlubiyetten sonra bugün ligde puan olarak birebir rakip olarak gözüken, yendiğimizde rakibimizin üzerine çıkabileceğim maçta büyük üstünlük kurduk. Oyun olarak istediğimiz her şeyi yaptık. Topa sahip olduk, iyi ataklar yaptık, ceza sahasına çok girdik, uzun pozisyonlarda vuruşlar yaptık, Berke takımını oyunda tuttu" diye konuştu.



Son dönemde oynadıkları maçlarda net pozisyonlara girdiklerini ancak 1-0'ı yakalamak konusunda sorun yaşadıklarını belirten Atan, "1-0 geriye düşüyoruz, ondan sonra oyunu çevirmeye çabalıyoruz. 0-0 ve 1-0'da oynanan oyun, her şey kusursuza yakındı, eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti. Kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı, domine oyun bizi biraz daha ayağa kaldıracak gibi gözükür, büyük bir fırsatı da kaçırdığımızın farkındayız. Kazansaydık 17 puanla diğer rakiplerimizin arkasında sıralanacaktık. Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi. Bugün takımın coşkusu çok iyiydi" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Çağdaş Atan, tedavisi devam eden Serdar Gürler'in, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.